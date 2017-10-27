Депутаты НС Армении почтили минутой молчания память жертв теракта в парламенте 1999 года

  • Lragir.am
  • Страна - 27 Октября 2017, 12:34
Депутаты Национального собрания Армении перед началом заседания минутой молчания почтили память жертв теракта в парламенте  27 октября 1999 года.

27 октября 1999 года вооруженные люди ворвались в зал заседаний парламента и открыли огонь по депутатам и членам правительства.

Жертвами теракта стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Армении Вазген Саркисян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты парламента Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

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