Депутаты НС Армении почтили минутой молчания память жертв теракта в парламенте 1999 года

Депутаты Национального собрания Армении перед началом заседания минутой молчания почтили память жертв теракта в парламенте 27 октября 1999 года. 27 октября 1999 года вооруженные люди ворвались в зал заседаний парламента и открыли огонь по депутатам и членам правительства. Жертвами теракта стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Армении Вазген Саркисян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты парламента Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.