«Елк» ответила Вигену Саркисяну: закон о воинской службе принят в первом чтении

Сегодня парламент Армении принял в первом чтении закон «О воинской службе и статусе военнослужащих». «За» проголосовали 89, «против» 9 депутатов.

«Против» проголосовала фракция «Елк». До голосования представители фракции ответили на вчерашние упреки министра обороны Вигена Саркисяна.

Депутат Эдмон Марукян сказал, что совмещал службу в армии с обучением, получая отпуски для сдачи сессий. Он сказал, что служил в Циране дзоре.

Депутат от «Елк» Мане Тандилян сказала, что Виген Саркисян переиначил ее вчерашнее выступление и намеренно перевел критику в межличностное пространство.

А руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян сказал, что принимаемый закон только расширит пространство для тех, кто уклоняется от службы под предлогом болезней.

Депутат от «Елк» Арарат Мирзоян ответил на вчерашнее обвинения Вигена Саркисяна в том, что, не отслужив в армии, тот получил грамоту от армии. Арарат Мирзоян сказал, что получил грамоту после Апрельской войны, так как добровольцем отправился в те дни в Карабах и выполнял боевые задания в виде выполнения инженерных работ. «И мне жаль, что министр обороны переиначил суть обсуждений», сказал он.