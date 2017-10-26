Захарова: Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге прокомментировала текущую ситуацию в карабахском урегулировании – с учетом итогов состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Брифинг транслировался в прямом эфире RT. «Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. Поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением очередной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации», – указала Мария Захарова. «К сожалению, положение дел в зоне конфликта остается непростым. Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам».