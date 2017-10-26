Замглавы МИД Армении: «Азербайджан говорит - или переговоры на моих условиях, или война"

Шаварш Кочарян: Азербайджан сам загнал себя в угол Азербайджан разгневали слова Сержа Саркисяна о том, что любое урегулирование предполагает статус Арцаха вне Азербайджана. Об этом сегодня после заседания правительства заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Однако, в Баку, ставя под сомнение независимость Арцаха, забывают, что Азербайджан провозгласил независимость на том же основании, что и НКР. Это было еще во времена СССР, в соответствии с законами страны, и распад СССР приравнял их в правах. Более того, Арцах провозгласил независимость раньше Азербайджана», сказал Шаварш Кочарян.

Комментируя заявление Сержа Саркисяна о том, что Армения готова и вести переговоры, и стрелять, Шаварш Кочарян сказал: «Переговорам препятствует Азербайджан. Армянские стороны всегда изъявляли готовность к переговорам. Но когда твой визави говорит – или переговоры на моих условиях, или война, то не нужно идти у него на поводу».

Касаясь перспектив продолжения переговоров, Шаварш Кочарян отметил, что сопредседатели неоднократно заявляли - для продолжения переговоров необходима основа. «Основой может быть доверие между сторонами, для обретения которого Азербайджан должен выполнить международные обязательства. То, что связано с размещением международных механизмов, является обязательством Азербайджана. В 1995 году Азербайджан подписал трехстороннее соглашение с Арцахом и Арменией о том, что нужно внедрить механизмы по укреплению режима прекращения огня. К этому вопросу обращались неоднократно и потом. Азербайджан согласился и взял на себя обязательство, но не выполнил его», сказал Шаварш Кочарян.

Азербайджан загнал себя в угол, отметил он.

«Азербайджан за столом переговоров он говорит одно, а затем – совсем другое. Достаточно увидеть 5 заявлений президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где они раскрыли, что лежит на столе переговоров, в том числе 3 международных принципа и 6 элементов, и сравнить с тем, что говорит Азербайджан», - пояснил Кочарян.

На вопрос, обсуждаются ли последствия апрельских военных действий, в том числе переход небольшой территории к Азербайджану, он ответил, что подробностями переговоров не владеет, поскольку лично в них не участвует. «Но что апрельская война оказала серьёзное влияние на подходы сопредседателей – это факт», - добавил Кочарян.