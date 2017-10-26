Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над организацией встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Состоявшаяся 16 октября в Женеве встреча президентов Армении и Азербайджана и их готовность к конструктивной работе с Минской группой ОБСЕ для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров – хороший знак. Об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер, комментируя по просьбе Новости Армении – NEWS.amнынешнее положение дел в переговорах. «Как страна-сопредседатель США остаются привержены Минскому процессу и продолжает призывать стороны уважать режим перемирия и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги для полноценной реализации достигнутых ранее, в том числе в Вене и Санкт-Петербурге, решений. Сопредседатели работают с главами МИД Армении и Азербайджана для уточнения даты следующей встречи, которая ожидается в предстоящие недели», - отметил дипломат.