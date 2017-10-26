Семьи погибших военнослужащих и военнослужащих-инвалидов получат жилье до конца года

/АРКА/. Минобороны Армении решит жилищные проблемы семьей погибших военнослужащих и военнослужащих-инвалидов первой группы до конца декабря 2017-го года, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте Армении министр обороны Виген Саркисян. "До конца декабря семьи погибших военнослужащих, а также военнослужащих-инвалидов первой группы получат предусмотренное законом возмещение, а семьи, проживающие в Ереване, получат квартиры. Семьи, проживающие в областях Армении получат соответствующие сертификаты на квартиру", - заявил Саркисян. По словам министра, в апреле президент Армении Серж Саргсян поручил решить жилищные проблемы семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих-инвалидов первой группы, нуждающихся в улучшении жилищных условий или в предоставлении нового жилья в течение трех лет. "В результате мобилизации определенных средств, в том числе распределения части внебюджетных средств Полиции Армении, нам удалось решить этот вопрос в течение одного года", - заявил министр.