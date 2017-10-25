Американская компания будет строить в Армении Шнохскую ГЭС

Американская компания «The Robbins Company» примет участие в проекте по строительству ГЭС «Шнох». Как сообщает министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, дочерняя компания действующей в Армении ЗАО «Энерго инвестинг холдинг» - ООО «Дебед гидро» подписала меморандум с американской компанией «The Robbins Company», известной в мире своими туннельными проектами. На церемонии подписания меморандума присутствовали министр энергетики Ашот Манукян и посол США в Армении Ричард Миллз. Американская компания инвестирует в уставной капитал Дебед гидро, предоставив оборудование, необходимое для прокладки 22-километрового водного туннеля. Договор о строительстве ГЭС «Шнох» в Лори был подписан в августе правительством Армении, ООО Дебед гидро и непубличным инвестиционным фондом «Клуб армянских инвесторов». Стоимость проекта оценивается в 150-190 млн. долларов.