Глава Минобороны Арцаха представил Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов

  • Lragir.am
  • Страна - 25 Октября 2017, 11:38
Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян накануне, 24 октября, принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла  Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск.

В частности Левон Мнацаканян представил послу Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.

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