Глава Минобороны Арцаха представил Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов

Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян накануне, 24 октября, принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Левон Мнацаканян представил послу Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.