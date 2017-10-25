Закон «Об обороне» принят в первом чтении

Сегодня парламент Армении принял в первом чтении закон «Об обороне». «За» проголосовали 86 депутатов, «против» - 9. Фракция «Елк» проголосовала в полном составе «против». Как сказал руководитель фракции Никол Пашинян, они против философии, которая заложена в закон по части формирования Генштаба. «Мы также считаем неудовлетворительными заложенные темпы развития военно-промышленного комплекса. Наше предложение, которое должно было способствовать повышению этих темпов, не было принято», сказал Пашинян.