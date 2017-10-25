ВС Азербайджана из минометов обстреляли армянские позиции, Армия обороны Арцаха потерь не понесла

После полудня вторника, 24 октября, на некоторых участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана вновь проявили активность, помимо стрелкового оружия, применив также минометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)). В частности по армянским позициям, дислоцированным в оборонительных направлениях Мартакерта и Мартуни, ВС Азербайджана из минометов 60-мм выпустили 23 снаряда. Вследствие обстрела передовые подразделения Армии обороны Республики Арцах каких-либо потерь не понесли. Вечером и в течение ночи обстановка была стабильной.