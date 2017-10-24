Серж Саргсян: меня удивляет злобная реакция Азербайджана

До сих пор армянская сторона сохраняла военный баланс в регионе и намерена сохранять его впредь, не втягиваясь в гонки по количеству вооружений и предпочитая качественные решения. Об этом заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян в ходе лекции в Университете исследований по обороне и безопасности.

«Деньги, конечно, важны, но куда важнее ум и способности. Мы будем тратить деньги разумно, продолжим сочетание денег и разума. Все необходимое для Вооруженных сил, в том числе финансовые средства, есть и будет всегда. Мы ничего не будем жалеть для армии. Я это обещаю», – сказал президент, обратившись к теме модернизации армии, военно-промышленного комплекса, улучшения социальных гарантий для военнослужащих и их семей, в том числе после службы.

Продолжив лекцию, глава государства отметил: «Было бы странным, если бы я не обратился к стратегической ситуации, формирующейся вокруг Армении. Ситуацию в целом оцениваю как стабильную, однако эта стабильность очень хрупка и полна многочисленных непредсказуемых обстоятельств. Не так далеко от наших границ протекают серьезнейшие военно-политические процессы, за которыми мы внимательно следим. Свои принципиальные подходы касательно карабахской проблемы я недавно представил с трибуны ГА ООН. Необходимости в повторении здесь сказанного тогда не вижу».

«Хочу, тем не менее, подчеркнуть несколько обстоятельств. Первое: на данном этапе у нас нет цели по решению или постановке военной задачи в Арцахе. Задачу по защите гражданского населения Арцаха от спонтанного огня противника мы в основном уже решили и решили давно. Мирное урегулирование проблемы, в числе других условий, должно полностью исключить какую бы то ни было военную угрозу для мирного населения Арцаха.

Второе: карабахский конфликт, действительно, не имеет военного решения. Посему нельзя одной рукой стрелять, а другой вести переговоры с целью поиска необходимого решения. Либо ведем переговоры, либо стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому.

Переговоры должны проходить в условиях формирования атмосферы доверия – благодаря молчанию оружия. Получая краткосрочное тактическое либо пропагандистское преимущество, ни одна из сторон не решает каких-либо существенных вопросов. Наоборот, провокации попросту делают невозможными серьезные переговоры», – сказал президент С. Саргсян.

«Откровенно говоря, странно выглядит то, что после переговоров в Женеве азербайджанская сторона с некой особой озлобленностью пыталась подчеркнуть, будто я нарушил какие-то там договоренности. Честно, это странно, и я очень жду нашей следующий встречи, чтобы спросить моего коллегу, что же именно вызвало его гнев», – заявил Серж Саргсян.

«Более того, выступают люди, которые вовсе не должны были быть в курсе нашей беседы, поскольку мы беседовали наедине, и если уж мы договорились никому не говорить, то как тогда его помощники или, не знаю там, советники и прочие, знакомы с темой? Заверяю вас, я и полслова из нашей беседы нигде не произносил», – выразил недоумение С. Саргсян.