Дмитрий Медведев в Армении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Армению с официальным двухдневным визитом, по приглашению своего армянского коллеги Карена Карапетяна. В аэропорту Медведева встретил глава правительства Армении Карен Карапетян. В рамках визита состоится встреча премьеров тет-а-тет, после чего последуют обсуждения в расширенном формате. Кроме того, к подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве. Планируется также встреча Медведева с президентом Армении Сержем Саргсяном. Премьеры обсудят перспективы взаимодействия Армении и России в разных сферах. В ходе переговоров будет затронут широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия, а также рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в различных областях. Кроме того, российский премьер 25 октября примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе которого будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят комплекс мер по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории Союза.