Тигран Балаян: новые манипуляции Баку

Баку вновь не воздержался от дешевых манипуляций на не имеющей какого бы то ни было отношения к карабахскому конфликту министерской конференции ОБСЕ в Палермо. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Как указал Тигран Балаян, подобное поведение Баку нацелено на отвлечение внимания от унижения вследствие скандала с «Азербайджанской прачечной», что является последствием коррупционной и агрессивной уголовной политики. Как сообщают азербайджанские СМИ, министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров в своей речи в Палермо обвинил Армению в «незаконном заселении Карабаха сирийскими армянами».