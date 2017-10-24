Министр обороны Армении Виген Саркисян назвал журналистов, работающих в парламенте, бестактными. Он и сегодня отказался прокомментировать ситуацию на границе. Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян между тем сегодня заявил, что на границе может быть наращивание эскалации. Журналисты попросили Вигена Саркисяна, присоединяется ли он к такой оценке, в ответ он заявил, что не будет отвечать на вопросы, а охранники стали теснить журналистов. На вопрос, почему охранники ведут себя таким образом, Виген Саркисян ответил: «Потому что вы бестактны».
Охранники Вигена Саркисяна потеснили журналистов: вы бестактны
- Страна - 24 Октября 2017, 15:16