Охранники Вигена Саркисяна потеснили журналистов: вы бестактны

Министр обороны Армении Виген Саркисян назвал журналистов, работающих в парламенте, бестактными.

Он и сегодня отказался прокомментировать ситуацию на границе.

Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян между тем сегодня заявил, что на границе может быть наращивание эскалации.

Журналисты попросили Вигена Саркисяна, присоединяется ли он к такой оценке, в ответ он заявил, что не будет отвечать на вопросы, а охранники стали теснить журналистов.

На вопрос, почему охранники ведут себя таким образом, Виген Саркисян ответил: «Потому что вы бестактны».