Премьер Армении принял руководителя китайской компании

Армения и Китай обладают большим потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества, с учетом также возможностей нашей страны для бизнес-сообщества, обеспечивающих выход на рынок ЕАЭС, европейские и иранские рынки. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянем Эрлуном. Во встрече, как передает пресс-служба армянского правительства, участвовал и вице-президент вовлеченной в строительство транспортного коридора Север-Юг китайской компании «Синогидро» Ксион Ликсин. Карен Карапетян заявил о важности продолжительного развития и укрепления армяно-китайских экономических отношений, подчеркнув, что правительство Армении заинтересовано в привлечении китайского капитала на армянский рынок. Посол Китая в свою очередь отметил, что КНР также придает важность укреплению взаимовыгодных связей с Арменией, подчеркнув, что и сегодня существуют широкие возможности для финансирования важнейших программ, представляющих обоюдный интерес. Коснувшись хода строительных работ на участке Талин-Ланджик в рамках инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг», которые осуществляет китайская компания «Синогидро», Карен Карапетян подчеркнул необходимость проведения качественных работ. Глава правительства потребовал предпринять необходимые шаги для устранения всех возникших проблем. В ходе встречи обсуждался также ряд других вопросов, касающихся армяно-китайских отношений.