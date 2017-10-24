Министр обороны Арцаха ожидает наращивания эскалации

Ситуация на этой неделе в определенной мере обострилась, заявил в ходе пресс-конференции в Степанакерте министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, комментируя применение азербайджанскими ВС 22 и 23 октября противотанковых ракет СПАЙК.

Он отметил, что эскалация обусловлена нарушениями перемирия со стороны Азербайджана, и напомнил, что 19 октября снайперским выстрелом был убит армянский солдат.

«Мы заявляли, что будем отвечать на действия их снайперов, и ответили. Думаю, все это связано со снайперской войной. Азербайджан дважды применил СПАЙК-и, но безрезультатно», сказал Мнацаканян.

Министр считает возможным наращивание эскалации. «Мы уже сообщили, что будем наносить ответные удары. Отвечать на СПАЙК-и пока нет необходимости. В ближайшие дни мы встретимся с представителями ОБСЕ и обсудим ситуацию», сказал министр.