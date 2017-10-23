Мы здесь, чтобы поддерживать развитие Армении – глава Ереванского офиса USAID

Радио Азатутюн На протяжении более четверти века Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляет различные программы в Армении, являясь одним из крупнейших доноров страны. В интервью Радио Азатутюн директор Ереванского офиса USAID Дебора Гризер подчеркнула, что основной миссией организации является поддержка развития Армении. «Мы здесь не для того, чтобы играть ведущую роль, а для того, чтобы поддержать развитие Армении», - отметила г-жа Гризер. По ее словам, за 25 лет деятельности USAID в Армении работа агентства претерпела определенные эволюционные изменения: если в начале 90-х годов организация в основном оказывала поддержку в форме предоставления продовольствия, жилья, медикаментов, топлива, то уже с середины 90-х Агентство США по международному развитию начало поддерживать реформы правительства. «Мы начали работу над долгосрочными проектами устойчивого развития. Но в основном это осуществлялось международными организациями. А в последние годы большая часть деятельности USAID, 60 процентов нашей текущей деятельности, уже осуществляется местными организациями или правительством. Таким образом, идея заключается в том, что мы поддерживаем правительство Армении, это они играют ведущую роль, а мы пытаемся их поддержать», - отметила Дебора Гризер. По словам Гризер, у агентства есть достаточно инструментов для того, чтобы отслеживать эффективность осуществляемых за счет него программ. «У нас достаточно строгие правила. Когда мы только подписываем соглашение, мы не просто так говорим: «Вот у нас столько-то сотен тысяч или миллионов долларов». Первым делом мы проводим оценку данной организации или государственного органа, оцениваем финансы, процедуры, деятельность организации, смотрим, есть ли у нее система, которая позволит нам следить за предоставляемыми средствами. И это только начало. Затем в процессе реализации программы мы проводим постоянный мониторинг, в том числе финансовый мониторинг…. Кроме того, все наши программы, по крайней мере, те, которые получают финансирование больше определенной суммы, должны также проходить независимый аудит», - отметила руководителя Ереванского офиса USAID, добавив, что для того, чтобы понять, насколько реализованы поставленные программой цели, агентство также приглашает независимую фирму, которая дает такую оценку. В ходе интервью Дебора Гризер также рассказала о программах USAID в Гюмри и других городах зоны землетрясения 1988 года, где агентство предоставило жилье тысячам семей, которые ютились во времянках. Также агентство, по словам руководителя его ереванского офиса, поддерживает ряд программ в области сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, поддерживает ряд организаций гражданского общества и независимых медиа-групп, которые выполняют функцию гражданского контроля, и так далее. В Армении USAID также поддерживает правительство в борьбе против коррупции, оказывает содействие в сфере прав человека.