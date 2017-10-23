Добровольцы тоже будут переходить под военное командование

Добровольцы тоже будут переходить под командование Вооружённых сил. Об этом заявил 23 октября министр оборон Армении Виген Саркисян, на обсуждении проекта закона «Об обороне», на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и нацбезопасности парламента Армении. «Добровольческое движение никогда не было чуждо нашему народу. И лица, не подлежащие призыву и приписке к военкоматам, тоже могут принять участи в обороне страны. Но добровольчество должно кончаться у дверей военкомата. Как только гражданин записался, он получает все права военнослужащего», – заявил министр, сообщает news.am.