Начальник ГШ ВС Армении участвует в конференции в Вашингтоне

Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном 23-24 октября участвует в конференции «Борьба с радикальными экстремистскими организациями» в Вашингтоне. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в конференции участвуют делегации примерно 90 стран. Цель конференции обменяться информацией о действующих в разных регионах радикальных и экстремистских организациях, сопоставлении усилий. Из Вашингтона делегация во главе с Мовсесом Акопяно отправится в Висбаден (Германия) для участия в ежегодном форуме командующих армиями в Европе.