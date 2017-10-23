ВС Азербайджана применили ракеты «Спайк» и минометы

Вчера, 22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутые на недавней встрече президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ, договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матагис) применили противотанковые ракетные комплексы, выпустив в направлении армянских боевых постов 5 снарядов (миномет) и ракету «Спайк».

Об этом сообщает пресс-служба МО Республики Арцах.

«Произошедшее констатирует, что, как и всегда, Баку не только не расположен направить достигнутое соглашение на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных потерь, а наоборот – преднамеренно посредством провокаций идет на дестабилизацию ситуации.

Учитывая необходимость эффективного проведения международным сообществом, в частности, МГ ОБСЕ процессов по мирному урегулированию конфликта, ВС Арцаха воздержались от ответных мер. Однако это вовсе не означает, что в случае развития событий в той же логике нападающие действия противника останутся без ответа.

МО Республики Арцах со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Баку, что в случае продолжения провокаций ответ будет несоразмерным и весьма болезненным»,- говорится в сообщении.