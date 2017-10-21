Три важных мероприятия в 2018 году: саммит франкофонии, 100-летие Первой Республики и 2800-летие Еревана

Серж Саркисян созвал 21 октября совещание с целью обсуждения процесса подготовки трех предстоящих в 2018 году в республике крупных мероприятий – саммита Франкофонии, 100-летнего юбилея провозглашения первой Республики Армения и героических Майских сражений, 2800-летия основания Еревана. Серж Саркисян подчеркнул, все три мероприятия имеют особое значение и должны пройти безукоризненно. «По сути, Саммит Франкофонии будет самым крупным мероприятием с момента обретения Арменией независимости – с участием глав франкофонных стран мира, многочисленных высокопоставленных делегаций. Предполагается, что в саммите примут участие свыше 100 делегаций и руководители 50 стран», – сказал президент РА. О ходе работ по подготовке Саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября 2018 года, доложил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян. О ходе работ по подготовке мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Армении и героических Майских сражений, доложил министр обороны Виген Саркисян. Мэр Еревана Тарон Маргарян доложил о работах по подготовке мероприятий, посвященных 2800-летию столицы.