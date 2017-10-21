Минобороны Арцаха представило оперативную обстановку на передовой за прошедшую неделю

  • Lragir.am
  • Страна - 21 Октября 2017, 14:44
В период с 15-го по 21-е октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск азербайджанские ВС нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различных калибров. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период противник произвел в сторону армянских позиций более 2300 выстрелов.

"Передовые подразделения Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций", - отмечается в сообщении.

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