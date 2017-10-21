Это финиш: сюрпризы еще впереди

Одна из жертв вековой армяно-российской дружбы, председатель Демпартии Арам Гаспарыч Саркисян, заявил, что они пока не ознакомились в полной мере с текстом Соглашения Армения-ЕС, но уже против, поскольку оно ограничивает суверенитет Армении.

Евросоюз сделал важный шаг, опубликовав текст Соглашения, в отличие от 2013 года, таким образом оградив Соглашение от манипуляций и фейковых информаций. Текст опубликован, желающие могут с ним ознакомиться и оценить, несет ли он угрозы Армении.

В этом смысле опубликование текста стало ударом по пророссийским элементам и агентуре, идеологическую основу которых и составляют манипуляции и фейки.

Теперь, судя по заявлению Гаспарыча, у них остается только один «контраргумент» - ограничение суверенитета Армении.

Это, как говорится, полный финиш – пророссийские силы вдруг заинтересовались суверенитетом Армении.

Правда, под суверенитетом они подразумевает сдачу Армении с головой России, но опасный «вирус» суверенитета может однажды разбудить суверенное достоинство пророссийских сил, и они начнут осуждать с этой точки зрения и хорошо известные им армяно-российские и евразийские соглашения.

В этом смысле опубликование теста Соглашения Армения-ЕС имело и смежный «эффект». А в целом, это соглашение о том, что Армения – часть не турецко-евразийской, а европейской цивилизации, и суверенное государство.