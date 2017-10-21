Согласно предварительным данным, в результате нарушения правил использования оружия 20 октября смертельные огнестрельные ранения получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Арам Хачатрян (1998 г.р.) и Грач Аветисян (1997 г.р.). Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, проводится расследование. Минобороны Карабаха разделяет горечь утраты и выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибших военнослужащих.
В Арцахе погибли двое военнослужащих
- Страна - 21 Октября 2017, 13:35