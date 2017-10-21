Премьер Армении подчеркнул важность содействия США делу борьбы с коррупцией

Правительство Армении в соответствии с разработанными программами продолжает осуществлять последовательную политику по оптимизации ситуации в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил вчера премьер-министр РА Карен Карапетян в ходе встречи с послом США в Армении Ричардом Миллсом и директором представительства USAID в республике Деборой Гриссер. По словам главы правительства, данная политика ведется по трем основным направлениям – снижение коррупционных рисков, модернизация и усовершенствование нормативно-правовой базы и активная работа Антикоррупционного совета. В данном контексте Карен Карапетян подчеркнул важность содействия США действиям армянского правительства в реализуемых действиях, которое может проявляться как в поддержке деятельности Совета по борьбе с коррупцией, так и в помощи делу реализации реформ по другим направлениям. Как передает пресс-служба правительства, посол США в Армении отметил, что за последние 8-10 месяцев от действующих в РА американских компаний получал позитивные сигналы – в частности в связи с проводимыми в таможенной сфере реформами. Ричард Миллс подтвердил готовность США к продолжению содействия правительству Армении в деле антикоррупционной борьбы, и сейчас обсуждается вопрос, связанный с поиском более эффективного содействия и перенаправления выделяемых с этой целью средств. В ходе встречи собеседники обсудили также ход стартовавшей 2 года назад программы «Моя Армения: культурный туризм в Армении». Программа разработана в рамках сотрудничества между правительством РА, Агентством международного развития США (АМР) и известным в сфере сохранения культуры Смитсоновским институтом и направлена на сохранение национальной культуры посредством развития культурного туризма в Армении. Обсуждались реализованные в рамках программы, а также планируемые мероприятия, в частности вопросы участия Армении в организуемом в следующем году в США фольклорного фестиваля.