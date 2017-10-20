МФА частично компенсирует плату за учебу студентам - участникам Апрельской войны

Молодежный фонд Армении при поддержке Правительства Армении компенсирует плату за учебу в первом семестре 2017-2018 учебного года студентам, прошедшим боевое дежурство 2-6 апреля 2016 года и включенным в имеющуюся платную систему бакалавриата вузов Армении. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в Молодежном фонде Армении, компенсация будет составлять 20% от размера полугодовой платы, это не касается студентов Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци (для них компенсация составит 10% от размера полугодовой платы). Крайний срок подачи документов - 3 ноября. Заявители должны представить: копию паспорта или идентификационной карты, фотографию (3×4), копию военного билета, справку из вуза.