Армения не смогла спасти Левона Айрапетяна

Кончина Левона Айрапетяна в мордовской тюрьме взбудоражила армянскую общественность.

Помимо человеческого сочувствия и признательности, смерть этого человека вызвала массу вопросов. Пыталась ли Армения повлиять на российских «союзников» и добиться освобождения Левона Айрапетяна?

Левону Айрапетяну инкриминировали экономические преступления, причем, крайне сомнительного свойства. Это дало многим повод подозревать, что его посадили за политическую нелояльность или национальную деятельность. После его смерти в азербайджанской прессе стали писать, что умер один из «главных спонсоров карабахских сепаратистов».

Кто был заинтересован в изоляции Левона Айрапетяна, и что сделал Ереван, чтобы прорвать эту изоляцию?

Алиев, например, пошел на международный скандал, чтобы освободить своего палача Сафарова. Ему было плевать, что скажут о нем в мире.

Россия также не побоялась скандала в Армении, не отдав своего убийцу Пермякова армянскому суду. Россия добилась того, что суд состоялся на территории российской базы в Гюмри. И кто знает, где сейчас Пермяков.

А Армения дождалась, когда Левон Айрапетян умрет.