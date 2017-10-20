Россию и Турцию могут обязать не вмешиваться в карабахский конфликт: слушания в Конгрессе США

«Факторы, приведшие в 2016 году к Четырехдневной войне в апреле, не только не исчезли, но еще более обострились», об этом на брифинге в Хельсинкском комитете в Конгрессе США заявила представитель Международной кризисной группы Магдалена Гроно. По ее словам, стороны сейчас не доверяют не только друг другу, но и международным посредникам. Азербайджан подозревает посредников в намерении увековечить статус-кво, а армянская сторона не доверяет гарантиям безопасности. Кроме того, благодаря оружию, закупленному в России, Турции, Пакистане и Израиле и политике Азербайджана, в регионе возросло количество и качество вооружений. В итоге линия соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном стала одной из самых милитаризированных зон в мире, сказала Гроно. «Гуманитарные организации озабочены настолько, что уже приступили к разработке планов на случай вероятной войны». Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Ковано заявил, что для минимизации возможности возобновления войны сторонам необходимо выполнить уже достигнутые договоренности: нарастить число наблюдателей на линии соприкосновения и дать им мандат на расследование нарушений перемирия. «Если стороны не в состоянии это сделать, возможно, стоит достичь соглашения между другими силами. Например, Россию и Турцию могут обязать не вмешиваться в военные действия. США могут заключить с Россией соглашение об обмене разведданными по поводу нарушений в Карабахе». В ответ на вопрос представителя Азербайджана, не пытается ли тем самым посол бороться с симптомами вместо болезни, Керри Ковано сказал, что в нынешних условиях он готов и к этому. «Да, нужно бороться с симптомами, так как они еще больше усложняют ситуацию – гибель людей затрудняет урегулирование». Еще один экс-сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик отметил, что, несмотря на сообщения в прессе, позиции сторон на деле довольно близки. «Стороны несколько раз были близки к соглашению, в последний раз это было в 2011 году». По словам посла, предложения, в том числе, референдум о статусе Карабаха, международные гарантии безопасности, сухопутная граница между Арменией и Карабахом и возвращение районов Азербайджану, должны рассматриваться в одном пакете. Эксперты, так или иначе, согласны во мнении, что новая война и новые жертвы никому не выгодны.