Азербайджан не готов к конструктивным переговорам

Азербайджан сегодняшней стрельбой продемонстрировал полное расхождение слов и дела. Об этом заявил сегодня на брифинге после заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов, комментируя гибель 19 октября от пули противника армянского военнослужащего в Арцахе на фоне женевских договоренностей. 19 октября на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в рещультате обстрела со стороны ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р. «Тем самым Азербайджан продемонстрировал неуважение к принятым буквально несколько дней назад в Женеве международным обязательствам, письменные заявления о которых были озвучены публично от имени сопредседателей и обеих сторон переговоров», – отметил Шармазанов. Э. Шармазанов выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего и всему армянскому народу. «Все военнослужащие – наши дети. Преклоняюсь перед всеми героями и перед погибшим сегодня нашим военнослужащим. Азербайджан демонстрирует неготовность к конструктивным переговорам, это выстрел не только по армянской стороне, но и по договоренностям, достигнутым в ходе последней встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве. Считаю, что со стороны международного сообщества должен поступить четкий и конкретный ответ на действия азербайджанской стороны», – заявил Э. Шармазанов. В Женеве 16 октября состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В тот же день в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговоров. «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет, касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать такого решения, и с этой целью мы сделаем всё, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну», – сказал президент Саргсян.