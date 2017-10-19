Сколько армян убивают в России

Информации об убийствах армян – бизнесменов, благотворителей, криминальных авторитетов – почти ежедневно появляются в информационной ленте.

Последнее убийство – Левон Айрапетян, адвокат и родные которого заявили, что его умышленно убили, приговорив к заключению неизлечимо больного человека.

Депутат от Елк Арам Саркисян, говоря о том, что Армения ищет в евразийском пространстве и России, задался вопросом, сколько закрытых и открытых гробов привозят из России в Армению. Кто же считает?

Достаточно пошарить в интернете, и на экране появляется страшная картина, похожая на военную сводку.

Правоохранительные органы задержали москвича по подозрению в убийстве уроженца Армении, которое было совершено 16 октября 2017 года на Новослободской улице в Москве. Им является житель столицы 1977 года рождения. В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме и пояснил, что совершил указанное преступление из-за дорожного конфликта.

Глава армянской диаспоры в Воронеже, раненый 5 октября 2017 года, в центре Москвы, скончался в реанимации. В 15:30 неизвестный произвел в него четыре выстрела возле дома на Мясницкой, 22.

Тело еще одного убитого бизнесмена обнаружили ночью 29 августа около одного из домов по улице Строителей Ленинского района Магнитогорска. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Погибшим оказался коммерсант Камо Артурян, который занимался строительным бизнесом.

11 июля 2016 года произошло еще одно убийство - погибшим оказался 30-летний Ашот Степанян.

27 июня 2017 В Москве расстреляли руководителя строительной компании «Кап-строй» Вачика Абгаряна. 57-летний предприниматель был убит рядом с собственным офисом.

29 мая 2017 правоохранительные органы Бурятии начали расследование убийства двух армян, прибывших в республику из Иркутской области для покупки скота, сообщает издание «Байкал-Daily»

Вечером 7 мая в Самарскую областную клиническую больницу посткпили три армянина с пулевыми ранениями. Двум из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Третий, не приходя в сознание, скончался в медучреждении. Старшему было 23 года, ранение они получили во время конфликта из-за 1000 рублей.

4 мая 2017 двое мужчин найдены мертвыми в багажнике «Мерседеса» в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья. Как стало известно, гражданин Армении 36-летний Хорен приехал в Москву две недели назад. У мужчины на родине имеется свой магазин автозапчастей.

Еще один владелец торгового центра в Центре Москвы был убит 19 апреля 2017 года у подъезда своего дома.

Это лишь часть хроники.