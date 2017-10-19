Россия не может самостоятельно решить карабахскую проблему – обсуждения в США

Несмотря на напряжение в отношениях США и России, Карабахская проблема остается одной из платформ, на которых Вашингтон тесно сотрудничает с Москвой. Об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик на брифинге, организованном Хельсинкским комитетом США. Он добавил, что Россия привержена мирному урегулированию карабахской проблемы. Мнение Уорлика разделает другой бывший сопредседатель Керри Ковано, который считает, что Россия предпринимает немало усилий. «Россия была центральным актором в апреле 2016 года. Я подозреваю, что Россия всегда будет центральным актором», сказал он. Однако Ковано убежден, что Россия не может самостоятельно решить конфликт, но не заинтересована в дальнейшей эскалации. Что касается дальнейшего участия США в процессе, Джеймс Уорлик напомнил о личной вовлеченности в процесс экс-госсекретаря Джона Керри. «Эта администрация назначила нового сопредседателя. Надеюсь, он будет вовлечен в процесс», сказал Уорлик.