Серж Саркисян и Карен Карапетян договорились – Жаманак

  • Lragir.am
  • Страна - 19 Октября 2017, 10:50
Газета Жаманак сообщает, что Сержу Саркисяну удалось убедить Карена Карапетяна согласиться на должность вице-премьера после 2018 года.

Он дал понять, что мандатом на переговоры по Карабаху и принятие решений может владеть только премьер-министр, и на должности вице-премьера для Карена Карапетяна ничего не изменится.

Он будет вести заседания правительства, занимать Дом правительства, ему будет дана свобода кадровых назначений.

А Серж Саркисян после назначения премьером останется в президентской резиденции на Баграмяна, 26, которую, возможно, он будет временно делить с новым президентом, пишет газета. 

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