Серж Саркисян и Карен Карапетян договорились – Жаманак

Газета Жаманак сообщает, что Сержу Саркисяну удалось убедить Карена Карапетяна согласиться на должность вице-премьера после 2018 года. Он дал понять, что мандатом на переговоры по Карабаху и принятие решений может владеть только премьер-министр, и на должности вице-премьера для Карена Карапетяна ничего не изменится. Он будет вести заседания правительства, занимать Дом правительства, ему будет дана свобода кадровых назначений. А Серж Саркисян после назначения премьером останется в президентской резиденции на Баграмяна, 26, которую, возможно, он будет временно делить с новым президентом, пишет газета.