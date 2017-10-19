Глава МИД Армении обсудил в Брюсселе вопросы по предстоящему саммиту Восточного партнерства

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который прибыл в Брюссель для участия в 4-м форуме армян Европы, встретился с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом. Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи в числе прочего обсуждались процесс подготовки к предстоящему в ноябре саммиту Восточного партнерства, а также вопросы вокруг путей возобновления диалога об упрощении визового режима. Налбандян в данном контексте отметил важность оптимизации работы визовых центров, основанных Евросоюзом в Ереване.