Бако Саакян на форуме в Бельгии выразил глубокую признательность всем, кто постоянно содействует Арцаху

Возглавляемая президентом Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяном делегация 17 октября прибыла с официальным визитом в Королевство Бельгия. Как сообщает пресс-служба главы Арцаха, 18 октября президент Саакян принял участие в открытии 4-го Европейского армянского форума и выступил там с приветственным словом. Президент высоко оценил проведение подобного мероприятия, и назвал его хорошей платформой для обсуждения общенациональных задач, определения путей их решения и последующих планов, разработки и осуществления разных программ для дальнейшего развития и усиления армянских общин Диаспоры, Родины-Армении и Арцаха. "Крайне важно, чтобы состоялся конструктивный обмен мнениями, были озвучены разные идеи и приняты согласованные решения с учетом первоочередной сверхзадачи - объединения разных частей нашего народа для осуществления общенациональных программ", - подчеркнул глава государства. Бако Саакян выразил глубокую признательность всем, кто постоянно содействует Арцаху, живет его заботами, делает все возможное для справедливого представления арцахской проблемы и защиты прав народа в разных инстанциях. В ходе мероприятия президент Саакян вручил медаль "Благодарность" Европейской комиссии Ай Дата АРФ "Дашнакцутюн" за значительный вклад в процесс признания Республики Арцах. На форуме присутствовали Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, министр диаспоры Республики Армения Грануш Акопян, другие должностные лица.