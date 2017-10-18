Приток иностранных инвестиций в Армению в первом полугодии 2017 года превысил $1 млрд.

/АРКА/. Приток иностранных инвестиций в Армению по итогам первого полугодия 2017 года превысил $1 млрд. 24 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 36,6%, сказал в среду журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. По его словам, в том числе за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций в Армении составил порядка $328 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 26,3%. "Фактически, треть осуществленных инвестиций являются прямыми иностранными вложениями, а это означает, что иностранные инвесторы вкладывали в уставные капиталы армянских компании, а это фактически портфельные инвестиции, которые позволят обеспечить последующее развитие", - сказал Караян. Министр придал важность повышению международной узнаваемости Армении для привлечения иностранных инвесторов. "Для этого предпринимаются шаги по презентации инвестиционной и деловой привлекательности страны за рубежом, и уже имеются ощутимые результаты", - сказал Караян. По его словам, для привлечения инвесторов Армения осуществляет также ряд законодательных инициатив, которые помогут создать благоприятное поле для инвесторов. В этой связи министр, в частности, отметил одобренный правительством новый проект закона "Об иностранных инвестициях", внедреный институт редомициляции, возможность предоставления армянского гражданства иностранцам, которые осуществят в стране определенный объем инвестиций, а также закон "О зонах свободной торговли". Также, по словам Караяна, предпринимаются шаги по заключению соглашений о взаимном поощрении инвестиций с рядом стран, в числе которых Иордания, ОАЭ, Черногория, Корея, Индия, Австралия, Бразилия, Мексика, Молдова, Япония и другие.