Армянское лобби США раскрывает секреты

Об армянском лобби США знают все, однако многие не в курсе того, как на самом деле армянской общине удается воздействовать на власти Соединенных Штатов, и как в прошлом при помощи короткого письма той же общины удалось на несколько часов остановить работу Белого дома. Об этом заявила директор программы Capital Gateway комитета «Ай Дата» Тереза Еримян в интервью "Голосу Америки". По ее словам, армянская община США будет мощной столько времени, сколько она в состоянии будет поднимать разные проблемы. «Мы можем продвигать и вопросы признания Геноцида, и Арцаха, и другие, потому что люди по одному берут свои телефоны, звонят и говорят: это наша проблема, это для нас важно и хотим, чтоб наши представители подняли свой голос», - заявила Еримян, добавив при этом, что лишь в демократической стране армянская община может воздействовать на собственное правительство, при этом не только защищая свои права, но и заставив другие страны считаться с проблемами Армении – исторической родины местных армян. В то время как в недемократических странах даже многочисленная армянская община бессильна повлиять на власть. Наш комитет обращался к армянской общине США с многочисленными вопросами, призывая разными способами связаться с представителями местных властей, рассказывает Еримян: «Нужно столько звонить, посылать электронные письма, чтоб проблемы нашей общины стали повседневной работой представителей Конгресса». Об этом сообщает «Голос Америки».