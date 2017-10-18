Соглашение Армения-ЕС не подпишут в ноябре?

По данным газеты «Жаманак», «не исключается, что рамочное соглашение Армения-ЕС не будет подписано на саммите Восточного партнерства 24 ноября в Брюссселе». По словам президента Ереванского пресс-слуба Бориса Навасардяна, в Армении происходят серьезные трансформации в политической системе, и многие страны хотят иметь четкое представление о том, с кем они будут иметь дело в ближайшем будущем. «Хотя эксперты проявляют оптимизм, но я не исключаю, что подписание может быть отложено до апреля-мая. Некоторые страны-члены ЕС хотят знать, кто будет главой государства в Армении, они желают видеть в этом качестве прозападного политика, отношения со сторонником тесных отношений с Россией могут быть для них проблематичным. Мы прекрасно знаем о проблемах некоторых членов ЕС с Россией», сказал Навасардян.