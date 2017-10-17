У нас будет новая АЭС, если в тарифном плане она будет эффективной – Давид Арутюнян

Реагировать на утверждение каждого СМИ я считаю бессмысленным, об этом на сегодняшней встрече с журналистами сказал министр юстиции РА Давид Арутюнян, говоря о сфере энергетики и утверждении одного из российских СМИ о том, что, якобы, европейцы закроют АЭС. Министр отметил, что в стране возможно развитие по двум сценариям. «В сфере энергетики у нас два подхода: первый – попытаемся снизить тариф на энергоносители в стране, второй – снизить стоимость на электроэнергию», - сказал он. Давид Арутюнян отметил, что во внимание принимаются многие факторы и даже в случае АЭС существуют два отличающиеся друг от друга подхода. «Мы планируем развитие энергетической сферы, исходя из основных стратегических целей страны. Это не подлежит никакому политическому воздействию, а обусловлено ситуацией на рынке энергоносителей, ценами, сбытом и современными технологиями», - сказал он. Что касается того, не изменилось ли политическое решение насчет АЭС, министр отметил, что у нас будет новая АЭС, если в ценовом, тарифном плане она будет эффективной. Он подчеркнул, что в долгосрочной стратегии правительства четко отмечено, что это регулярно подлежит пересмотру. Министр также отметил, что применяется математическая модель и на основе прогнозов оценивается, какой способ самый эффективный для потребителя. «Постоянно будем пересматривать, в зависимости от технологических развитий. Сейчас появились новая технология, которая позволяет задействовать АЭС посредством 50 МВт. блога. То есть, в результате мы можем пойти по совершенно иному пути, чтобы создать АЭС с гораздо меньшей мощностью. Возможно, что появиться новая технология, возможно, что мы пересмотрим свои подходы», - сказал он, добавив при этом, что каждый раз они будут оценивать, какая модель будет наиболее эффективной, сообщает tert.am.