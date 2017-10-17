Суд отклонил ходатайство адвокатов Андриаса Гукасяна об освобождении под залог. Суд счел, что ходатайство необоснованное. Адвокат Андриаса Гукасяна, Карен Межлумян, представил ходатайство об отводе судьи Вардана Григоряна. По словам адвоката, судья не может быть объективным. Адвокат также отметил, что суд не проявляет уважительного отношения к стороне защиты. Прокурор Петрос Петросян не согласился с ходатайством, сочтя его необоснованным. Суд удалился в совещательную комнату. Андриас Гукасян обвиняется в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, в ночь на 29 июля 2016 года демонстрация, руководимая Гукасяном, вместо заявленного ранее направления отправилась к Сари таху, в направлении захваченного полка ППС Полиции, прорвала малочисленный полицейский кордон и направилась на территорию невдалеке от захваченного полка ППС. Прибыв на место, участники акции стали выражать содействие захватившим полк ППС, на что те в ответ стали стрелять в поддержку. В результате пострадали двое полицейских и автомобили. Выступая на митинге, Гукасян заявил что они отсюда могут воздействовать на ситуацию. На требование полиции покинуть территорию и переместить митинг в другое место участники акции ответили отказом. Напротив, стали швырять камни в полицейских. Участники демонстрации становились все агрессивнее и игнорировали требования полиции, которая, исходи из их же безопасности, требовала переместить акцию в другое место, подальше от полка. Собравшиеся продолжили безобразничать, что также привело к телесным повреждениям среди полицейских и материальный ущерб гражданам. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Суд отклонил ходатайство об освобождении Андриаса Гукасяна под залог
- Страна - 17 Октября 2017, 15:03