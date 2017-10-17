Какие грехи отрабатывает Шармазанов

Эдуард Шармазанов, несмотря на назначение вице-спикером парламента, продолжает выполнять также роль споуксмена РПА и с удовольствием исполняет доверенную миссию, преступая все возможные принципы и нормы.

В этом месяце, однако, он явно перевыполнил все «планы», сделав два заявления, которые бумерангом ударили по правящей партии. В ходе обсуждений Соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск он заявил, что армянская армия не в силах сама обеспечивать безопасность границ, а также сказал, что альтернативой ОДКБ является Турция.

После этих заявлений, как пишут СМИ, Шармазанов получил строгие взыскания от начальства, за то, что перестарался. Он не стал опровергать сказанное, но после кикса стал еще более рьяно отстаивать интересы правящей группировки, аффилированной с российскими госкорпорациями.

Во-первых, он заявил, что Серж Саркисян – самый умный, одаренный и вдумчивый политик, которого он когда-либо встречал в жизни.

Затем Шармазанов, после встречи Саркисян-Алиев в Женеве, заявил, что армянская сторона никогда не выдвигала предусловий для переговоров. Между тем, 28 апреля 2016 года Шармазанов заявлял: «Наша позиция вполне определенная – в связи с Карабахским конфликтом господин президент отметил, что для возобновления переговоров нужно выполнить три условия. Первое – внедрение механизмов расследования, второе – адресные заявления и третье – гарантии невозобновления агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха».

Ну, а в сегодняшнем интервью Lragir.am Шармазанов с рвением, достойным иного применения, пытался отстаивать 100-миллионный кредит России на приобретение вооружений, заверяя, причем, официально, что ни одна страна не готова предоставлять вооружения Армении на подобных условиях.

В своем интервью Шармазанов применил все возможные доводы для того, чтобы убедить армянское общество в союзнической добросовестности России и в том, что Армения добровольно выбрала военный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью.

В чем еще Эдуард Шармазанов попытается убедить армянское общество после очередного строгого замечания начальства?