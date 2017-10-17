Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан добиться урегулирования в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал проведение встречи лидеров Азербайджана и Армении по конфликту в Нагорном Карабахе и призвал их добиться мирного урегулирования ситуации, передает РИА Новости. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава всемирной организации «приветствует встречу на высшем уровне в Женеве». «Он воодушевлен, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности на контактной линии», — говорится в заявлении Дюжаррика. Гутерреш подчеркнул, что ООН поддерживает идущие посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвал «стороны, основываясь на позитивном импульсе саммита, достичь в ходе переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».