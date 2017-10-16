Серж Саркисян: Конкретных договоренностей нет, но президенты заинтересованы в снижении эскалации

После встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Женеве президент Армении Серж Саркисян встретился с представителями армянской общины Швейцарии.

В своем слове он сказал: «Мы договорились предпринять меры по снижению эскалации, чтобы на передовой не было жертв».

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо, так сказать, конкретных договоренностей не достигнуто по путям урегулирования. Но мы договорились предпринять меры по снижению напряженности, чтобы избежать жертв. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он хорошо понимает всю сложность проблемы, я, естественно, тоже, но проблема такова, что простых решений быть не может. Но я хочу, чтобы все были уверены – мы не видим решения, которое в какой-то мере может угрожать безопасности Карабаха. Единственным для нас решением является Карабах вне Азербайджана. Параллельно мы будем развивать Армению, экономически ее укрепляя», сказал Серж Саркисян.