Переговоры завершились: заявление сопредседателей

После завершения переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президент Армении Серж Саргсян отправился в посольство Армении в Швейцарии, где планируется встреча с представителями армянской общины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, переговоры глав двух государств организованы по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группой ОБСЕ и министры ИД обеих стран распространили заявление по итогам встречи.

«Встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Президенты согласились предпринять шаги по продвижению переговорного процесса и дополнительных мер по снижению эскалации на линии соприкосновения.

Сопредседатели с удовлетворением отметили факт прямых переговоров после долгой паузы. Они выразили готовность продолжать посредническую деятельность по мирному урегулированию Карабахского конфликта путем переговоров. В качестве следующего шага сопредседатели проведут в ближайшее время рабочие переговоры с министрами», говорится в заявлении.