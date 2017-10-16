Бако Саакян: «Мы будем принципиальны в вопросе восстановления полноценного формата переговоров»



Радио Азатутюн «Мы продолжим демонстрировать принципиальную позицию в вопросе восстановления полноценного формата переговорного процесса», - заявил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян в ходе сегодняшнего расширенного совещания, посвященного его программе на 2017-2020 годы. Бако Саакян отметил, что строительство армии и безопасность являются одними из ключевых направлений государственного строительства, и в течение ближайший трех лет продолжится осуществление различных программ, направленных на повышение боеготовности Армии обороны и улучшение социальных условий военнослужащих. «Армия будет оснащена новой современной военной техникой, будет сделано все максимальное в направлении развития и совершенствования ее оборонительного и ударного потенциала, повышения ее боеготовности, совершенствования мобилизационной готовности республики, укрепления связей армия-общество, патриотического воспитания подрастающего поколения», - заявил карабахский лидер. По его словам, в основе стратегии строительства армии продолжает лежать идея активной обороны. «Мы никогда не были агрессором и никогда им не будем, но мы сделаем все, чтобы вовремя нейтрализовать все возможные угрозы. Армия обороны и впредь будет выступать основным гарантом безопасности нашей страны и народа, одним из самых влиятельных факторов поддержания стабильности в регионе и обеспечения мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», - заявил Бако Саакян. Говоря об урегулировании конфликта, лидер Нагорного Карабаха еще раз подчеркнул, что независимость и безопасность являются незыблемыми ценностями и основными принципами строительства государственности Нагорного Карабаха. «Будущее развитие и укрепление свободной, независимой и могущественной Республики Арцах (Нагорный Карабах - ред.), способной обеспечить свою безопасность собственными силами, является приоритетом, от которого, без преувеличения, зависит и будущее всего армянства. Официальный Степанакерт привержен мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы будем продолжать придерживаться принципиальной позиции в отношении восстановления полноценного переговорного процесса. Судьба Арцаха не может быть определена без его непосредственного участия на всех этапах переговорного процесса. И в этом вопросе вместе с Арменией мы продолжим предпринимать соответствующие шаги», - заявил карабахский лидер. Бако Саакян также коснулся работ и программ, которые в ближайшие три года должны быть осуществлены в сферах внешней политики, экономики, социального обеспечения, культуры, спорта, медицины, демографии, туризма и в других сферах.