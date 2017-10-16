Сопредседатели оставили президентов наедине друг с другом

  • Lragir.am
  • Страна - 16 Октября 2017, 14:31
В Женеве начались переговоры президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter.

Встреча проходит в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевском офисе ООН и других международных организациях.

Сопредседатели покинули помещение, оставив президентов один на один друг с другом. 

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