Сопредседатели оставили президентов наедине друг с другом

В Женеве начались переговоры президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter. Встреча проходит в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевском офисе ООН и других международных организациях. Сопредседатели покинули помещение, оставив президентов один на один друг с другом.