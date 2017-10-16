Серж Танкян и съемочная группа CNN побывали в Арт-центре «Нарекаци» в Ереване

Всемирно известный американский рок-музыкант, солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян и съемочная группа CNN побывали в Арт-центре «Нарекаци» (Naregatsi Art Institute) в Ереване. Цель визита – знакомство с ансамблем народных инструментов «Нарекаци». Как сообщают из центра, молодые музыканты под руководством Артема Хачатура в 2016 году как посвящение Сержу Танкяну и SOAD исполнили инструментальную версию одного из хитов рок-группы – «Aerials». Это вызвало большой интерес, и Танкян еще во время визита в Армению в марте 2017 года принял приглашение основателя Naregatsi Art Institute Нарека Артуняна и пришел послушать музыкантов. В этот раз Серж Танкян вновь посетил Naregatsi Art Institute, но уже в сопровождении съемочной группы CNN, которую заинтересовала деятельность ансамбля. «Мы следим за вашим творчеством, мы гордимся вами. Вы очень хорошо играете. Спасибо», – обратился к ансамблю Танкян. «Благодаря Сержу Танкяну американская телекомпания CNN в свой документальный фильм, рассказывающий о национальной культуре Армении, включила и исполнения ансамбля „Нарекаци”», – отметил Нарек Артунян.