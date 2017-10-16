Армения – один из приоритетов внешней политики Китая: представитель МИД Китая

Армения относится к числу приоритетов внешней политики Китая, вот почему китайская сторона налаживает тесные политические и экономические связи с Арменией. Об этом на брифинге в МИД Китая заявил, отвечая на вопрос Арменпресс, представитель МИД Китая Лиу Бин. «За 25 лет после налаживания дипломатических отношений между Китаем и Арменией наши отношения достигли довольно высокого уровня. Китайская сторона готова сохранять этот уровень. В частности, стало интенсивнее сотрудничество на политической арене, в международных инстанциях, а также в экономической сфере», сказал Лиу Бин. Он обратил внимание на рост масштабов и уровня торгового сотрудничества. «К сожалению, я не бывал в Армении, но мой один друг, который там был, привез коньяк. Мы попробовали, и мне очень понравилось. В Армении производят оригинальную продукцию, которая может быть экспортирована. Думаю, необходимо развивать сотрудничество», подчеркнул он.