Минобороны Арцаха представило оперативную обстановку на передовой за прошедшую неделю

  • Lragir.am
  • Страна - 14 Октября 2017, 14:44
Установившаяся с минувшей недели на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка в период с 8-го по 14-е октября не претерпела существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период  ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различных калибров, в отдельных случая применяя также крупнокалиберные пулеметы.  

"Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают  выступать в роли диктующей стороны и уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.

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