Минобороны Арцаха представило оперативную обстановку на передовой за прошедшую неделю

Установившаяся с минувшей недели на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка в период с 8-го по 14-е октября не претерпела существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различных калибров, в отдельных случая применяя также крупнокалиберные пулеметы. "Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают выступать в роли диктующей стороны и уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.