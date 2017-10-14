Годом основания Еревана считается 782 год до н. э., когда царь Урарту Аргишти I основал здесь город-крепостьЭребуни. Эребуни находился на южной окраине современного Еревана. Согласно наскальной клинописной хронике в Ване, урартский царь Аргишти I на пятом году своего царствования построил город Эребуни. Надпись на каменной плите, найденная в 1950 году на холме Арин-Берд, позволила отождествить это городище с Эребуни. Надпись гласит: «Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту могущественную крепость построил; установил её имя Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил…» Армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название города из восклицания: «Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды показалась вершина Малого Арарата.
Ереван празднует 2799-летие
- Страна - 14 Октября 2017, 11:01