В переговорах по Карабаху могут быть сюрпризы – Корюн Наапетян

Возобновление переговоров по карабахскому урегулированию может возыметь важное значение для всех. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Корюн Наапетян. На вопрос, чего следует ожидать от встречи Саркисян-Алиев 16 октября в Женеве, депутат ответил, что нужно учесть конъюнктуру. «В этом смысле ничего позитивного сказать не могу, потому что Азербайджан продолжает нарушать режим перемирия, осуществляет агрессивные действия, которые свидетельствуют о том, что ожидать изменений такой политики не приходится. В любом случае, посмотрим, как пройдут переговоры. Могут быть и сюрпризы» - сказал Корюн Наапетян. Он напомнил, что Армения придерживается своей позиции - договоренности в Вене и Санкт-Петербурге должны быть реализованы. Журналисты спросили, может ли в Женеве быть обсужден вопрос территориальных уступок. «Переговоры имеют свою повестку. Я исключаю, что эта тема может стать предметом предстоящих переговоров», сказал депутат, подчеркнув, что императивом Армении является обеспечение безопасности народа Арцаха.